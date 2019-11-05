محرز يُعاني ويتلقى ضربة جديدة

لا تزال وضعية الدولي الجزائري رياض محرز، تُثير التساؤلات، لدى مُختلف وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية، بعدما خرج من حسابات مُدربه.

وإعتبر موقع “فوتبول 365″، بأن اليساري، تلقى ضربة مُوجعة جديدة، من طرف بيب غوراديولا، عندما فضل عليه الصاعد فيل فودن.

وشددت على أن الخيار الذي قام به التقني الإسباني، خلال الجولة الماضية من الدوري أمام ساوثهامتون، رسالة سلبية لقائد الجزائر.

وأشارت بأن الفيلسوف، ونظرا للطريقة التي يتعامل بها مع المُتوج بالكان 2019، يُوضح بأنه يُصنفه كخيار ثانٍ في أحسن الأحوال.

وتوقع ذات المصدر، بأن يطلب إبن سارسال تغيير الأجواء مُستقبلا، إن إستمرت مُعاناته مع مانشستر سيتي.