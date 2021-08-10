محرز يُعبر عن حزنه لحرائق تيزي وزو

عبر النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” عن حزنه لسلسلة الحرائق التي ضربت ولاية تيزي وزو.

قائد المنتخب الوطني الجزائري نشر صورة للحرائق على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” سهرة اليوم الثلاثاء.

وأرفق الساحر الجزائري الصورة بعبارة “تيزي” إضافة إلى إيموجي على شكل دعاء وكذا إيموجي لقلب.

وكانت سلسلة من الحرائق ضربت تيزي وزو سهرة الإثنين أسفرت عن عديد من الخسائر البشرية والمادية.

حيث توفي 42 شخصا ما بين مدني وعسكري كما جُرح أكثر من 100 شخص وحُرقت العديد من المنازل.