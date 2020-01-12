محرز يُعلق على أدائه الخرافي ضد أستون فيلا

الرياضة
  • -
  • 0
محرز يُعلق على أدائه الخرافي ضد أستون فيلا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عبر النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدفين وتقديمه تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه مانشستر سيتي ضد أستون فيلا.

قائد المنتخب الوطني نشر صورة له من المواجهة تجمعه ببنجامين ميندي وغابريال خيسوس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

محرز الذي سجل ثنائية وقدم تمريرة حاسمة عنون الصورة بعبارة:”اليوم.. كان يوم جيد الحمد الله”.

يذكر ان السيتي فاز على مُضيفه أستون فيلا بسداسية كاملة لهدف أمسية اليوم الأحد لحساب الجولة 22 من الدوري الانجليزي الممتاز.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=755292

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com