محرز يُعلق على أدائه الخرافي ضد أستون فيلا

عبر النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدفين وتقديمه تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه مانشستر سيتي ضد أستون فيلا.

قائد المنتخب الوطني نشر صورة له من المواجهة تجمعه ببنجامين ميندي وغابريال خيسوس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

محرز الذي سجل ثنائية وقدم تمريرة حاسمة عنون الصورة بعبارة:”اليوم.. كان يوم جيد الحمد الله”.

يذكر ان السيتي فاز على مُضيفه أستون فيلا بسداسية كاملة لهدف أمسية اليوم الأحد لحساب الجولة 22 من الدوري الانجليزي الممتاز.