محرز يُعلق على تحطيمه لرقم ماجر

علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز اليوم الأربعاء على تحطيمه لرقم مواطنه رابح ماجر في منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

وأصبح لاعب مانشستر سيتي الانجليزي أفضل هداف جزائري في تاريخ “التشامبيانزليغ” ب13 هدفا عقب ثنائيته في مرمى كلوب بروج البلجيكي.

ونشر “ساحر العرب” فيديو لأهدافه في دوري الأبطال على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وأرفق “محرز” الفيديو بعبارة:”فخور جدا بأني أصبحت أفضل هداف جزائري في تاريخ منافسة دوري أبطال أوروبا بجانب لاعبين مثل الأسطورة رابح ماجر وأخي هلال العربي سوداني..”.

https://www.facebook.com/Riyad.Mahrez.RM26.7/videos/745190743548875/