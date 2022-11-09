محرز يُعلق على التأهل والسيتي يُشيد به !

علق النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، على تأهل فريقه مانشستر سيتي المُحقق أمام تشلسي سهرة اليوم الأربعاء.

حيث نشر محرز صور له من مواجهة ملعب، الاتحاد، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أرفق محرز صور المباراة التي سمحت للسيتي ببلوغ الدور الرابع من كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم بعبارة:”الدور القادم”.

في حين نشر حساب السيتي صورة لمحرز أثناء تنفيذ المُخالفة التي سجل منها الهدف الأول مع ارفاقها بعبارة:”حطها في الغول يا رياض”.