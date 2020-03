محرز يُعلق على التتويج الأول له هذا الموسم: “الحمد لله”

ونشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “الإنستغرام”: “لنجعلها 3.. الحمد لله”.

وكان “بينجامين ميندي” الصديق المقرب لـ “رياض” قد احتفل هو الآخر بطريقته الخاصة، بعد أن أخذ “الكاميرا” الخاصة بمصورة الفريق ليلتقط لها صورة خاصة مع “رياض محرز”.

Always playing (event when I don't play 😝) … Im sorry @victoriahaydn 😂❤️ pic.twitter.com/WdhHY6Zs54

— Benjamin Mendy (@benmendy23) March 1, 2020