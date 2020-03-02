محرز يُعلق على التتويج الأول له هذا الموسم: “الحمد لله”

أبدى النجم الجزائري “رياض محرز”، عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الثانية له والثالثة على التوالي لـ “مان سيتي”.

ونشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “الإنستغرام”: “لنجعلها 3.. الحمد لله”.

وكان “بينجامين ميندي” الصديق المقرب لـ “رياض” قد احتفل هو الآخر بطريقته الخاصة، بعد أن أخذ “الكاميرا” الخاصة بمصورة الفريق ليلتقط لها صورة خاصة مع “رياض محرز”.