محرز يُعلق على تألقه أمام برايتون وتحقيقه هذا الانجاز !

علق النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، على تألقه سهرة الأربعاء مع فريقه مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الانجليزي الممتاز.

حيث سجل الهدف الأول للسيتي في مواجهة الجولة 30 من البريمرليغ.

قبل أن يُقدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني في اللقاء الذي انتهى بثلاثية دون رد.

محرز نشر صورتين من المواجهة التي جرت بملعب “الاتحاد” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

كما أرفق الصورتين بعبارة:”سنواصل” في اشارة للصراع الكبير مع ليفربول على لقب الدوري.

وبعد مُساهمته في هدفين اليوم وصل محرز ل30 مُساهمة هذا الموسم مع السيتي في كل المنافسات.

كما حقق صاحب الرجل اليسرى السحرية أفضل الأرقام خلال موسم واحد طيلة مسيرته الكروية.