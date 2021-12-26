محرز يُعلق على تألقه أمام ليستر ولابورت والسيتي يُشيدان به

علق النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” على تألقه رفقة فريقه مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في اللقاء الذي جرى اليوم الأحد.

الساحر الجزائري نشر صور له من المواجهة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأرفقها بعبارة:”مباراة كبيرة، +3 والآن بعض الراحة والتركيز على المرحلة التالية”.

كما أشاد الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بمحرز ونشر صورة له وعلق عليها:”أداء عظيم جديد من رياض، سجل، صنع وأبدع”.

وفي نفس السياق آشاد النجم الدولي الاسباني للسيتي إيمريك لابورت بالتمريرة الحاسمة لمحرز والذي سجل منها المُدافع المحوري الهدف الخامس في المواجهة.

وسجل محرز في مواجهة ليستر الهدف الثاني ليصل لهدفه ال12 في 24 مُباراة مع السيتي هذا الموسم في كل المنافسات ليتفوق على الجميع داخل أسوار فريقه.

كما أصبح محرز ثاني لاعب إفريقي يصل ل50 تمريرة حاسمة في تاريخ الدوري الانجليزي بعد النجم الايفواري ديدي دروغبا الذي يملك 55 تمريرة حاسمة، كما سجل أيضا محرز 71 هدفا في 241 مُباراة خاضها في البريمرليغ.