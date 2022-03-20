محرز يُعلق على تأهل الكأس والسيتي يُشيد به
بقلم عبد النور حواز
علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز على بلوغ فريقه مانشستر سيتي نصف نهائي منافسة كأس الاتحاد الانجليزي.
محرز نشر صورتين من مواجهة السيتي أمام ساوثهامبتون على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
كما أرفق محرز صور المواجهة التي انتهت بفوز السيتي برباعية لهدف وحيد بعبارة:”ويمبلي.. المحطة القادمة”.
ومن جانبه آشاد حساب السيتي على “تويتر” بالساحر الجزائري عندما غرد:”لا جديد.. الهداف لا يتوقف عن التسجيل”.
لا جديد 🤷♂️
الهدّاف لا يتوقف عن التسجيل! 🎯⚽🤩
🔷 #السيتي | #FACup 🏆 pic.twitter.com/MMKL4Gti8b
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 20, 2022
Wembley next 💪🏼💙 pic.twitter.com/kfWlgNgLKu
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) March 20, 2022
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