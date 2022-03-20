محرز يُعلق على تأهل الكأس والسيتي يُشيد به

علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز على بلوغ فريقه مانشستر سيتي نصف نهائي منافسة كأس الاتحاد الانجليزي.

محرز نشر صورتين من مواجهة السيتي أمام ساوثهامبتون على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أرفق محرز صور المواجهة التي انتهت بفوز السيتي برباعية لهدف وحيد بعبارة:”ويمبلي.. المحطة القادمة”.

ومن جانبه آشاد حساب السيتي على “تويتر” بالساحر الجزائري عندما غرد:”لا جديد.. الهداف لا يتوقف عن التسجيل”.