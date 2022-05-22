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الرياضة

محرز يُعلق على تتويجه بالبريمرليغ والسيتي يُهنئه !

بقلم عبد النور حواز
محرز يُعلق على تتويجه بالبريمرليغ والسيتي يُهنئه !
محرز
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علق النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، على تتويجه أمسية اليوم الأحد بلقب الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه.

حيث نشر لاعب مانشستر سيتي صورة له وهو يحمل مجسم كأس البريمرليغ كما أشار محرز بيده للرقم 4 خلال الصورة.

كما أرفق محرز الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعبارة:”اجعل هذا 4″.

بينما نشر حساب السيتي على “تويتر” صورة لمحرز عقب التتويج، وأرفقها بعبارة:”يا مشرف كل العرب يا رياض، مبرووووووك يا ساحر”.

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