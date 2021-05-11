محرز يُعلق على تتويجه بالبريمرليغ ونجوم الخضر يُهنئونه

علق النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” سهرة اليوم الثلاثاء على تتويجه الثالث بالدوري الانجليزي الممتاز.

قائد الخضر نشر صورة مُركبة له مكتوب عليها “البريمرليغ.. أبطال 2020/2021” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وأرفق الساحر الجزائري الصورة ب”+1″ في اشارة لتتويجه بلقب جديد في مسيرته الكروية ومع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي خصوصا.

هذا وسارع نجوم المنتخب الوطني على غرار رامي بن سبعيني وعز الدين دوخة لتقديم التهاني لقائدهم في المنتخب الوطني من خلال تعليقهم على منشوره.