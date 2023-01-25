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الرياضة

محرز يُعلق على تواجده في التشكيلة المثالية للفيفا

بقلم حواز عبد النور
محرز يُعلق على تواجده في التشكيلة المثالية للفيفا
صورة مركبة
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وضعت شركة 23 EASPORTSFIFA النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي،  رياض محرز، في التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع.

حيث نشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تُظهر العلامات التي منحتها الشركة المذكورة لمحرز.

كما اُرفقت الصورة بعبارة:”السوبر رياض.. ساحر العرب يتواجد في تشكيل الأسبوع من EASPORTSFIFA”.

ومن جانبه أعاد ساحر العرب نشر تغريدة السيتي على حسابه الرسمي في التويتر مع عبارة:”ليس سيئًا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/7Xr4C
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