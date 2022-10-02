محرز يُعلق على سحق السيتي لليونايتد بسداسية

علق النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، على الفوز الذي حققه فريقه مانشستر سيتي أمسية اليوم الأحد في داربي مدينة مانشستر.

حيث نشر، محرز، صورة له من موقعة الجولة الـ9 للدوري الانجليزي الممتاز التي جرت بملعب “الاتحاد” وانتهت بسداسية لثلاثة أهداف.

كما أرفق محرز الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعبارة:”بالتأكيد زرقاء”.

وذلك في إشارة واضحة للسيطرة الكلية التي فرضها السيتي على الداربي الذي شارك فيه، محرز، بديلا في آخر ربع ساعة.