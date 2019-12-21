“محرز” يُعلق على هدفه الرائع في مرمى “ليستر سيتي”

عبر النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” عن سعادته بهدفه الرائع في مرمى ليستر سيتي أمسية اليوم السبت.

قائد المنتخب الوطني نشر صورة فرحته بالهدف الذي وقعه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد المواجهة.

وأرفق الساحر الجزائري الصورة بعبارة:”مواجهة خاصة ضد ليستر سيتي لكنني سعيد جدا بالتسجيل والفوز المحقق ومواصلة الحلم.. الحمد الله”.

يُذكر ان محرز سجل هدفه الخامس في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بطريقة رائعة ضد الثعالب.