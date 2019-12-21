“محرز” يُعلق على هدفه الرائع في مرمى “ليستر سيتي”

الرياضة
  • -
  • 0
“محرز” يُعلق على هدفه الرائع في مرمى “ليستر سيتي” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

عبر النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” عن سعادته بهدفه الرائع في مرمى ليستر سيتي أمسية اليوم السبت.

قائد المنتخب الوطني نشر صورة فرحته بالهدف الذي وقعه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد المواجهة.

وأرفق الساحر الجزائري الصورة بعبارة:”مواجهة خاصة ضد ليستر سيتي لكنني سعيد جدا بالتسجيل والفوز المحقق ومواصلة الحلم.. الحمد الله”.

يُذكر ان محرز سجل هدفه الخامس في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم بطريقة رائعة ضد الثعالب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=744720

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com