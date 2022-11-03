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الرياضة

محرز يُعلق على هدفه في مرمى بونو.. والسيتي يُشيد به !

بقلم حواز عبد النور
محرز يُعلق على هدفه في مرمى بونو.. والسيتي يُشيد به !
صورة مركبة
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علق النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، على هدفه العالمي في مرمى فريق إشبيلية الاسباني وحارسه المغربي، ياسين بونو.

حيث نشر، محرز، اليوم الخميس فيديو لهدفه سهرة أمس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

كما أرفق محرز فيديو الهدف الذي جاء في الدقيقة الـ83 من اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد، بعبارة:”الحمد لله.. سنواصل”.

بينما نشر اليوم أيضا حساب مانشستر سيتي الانجليزي، على تويتر، صورة لاحتفال محرز بالهدف مع عبارة:”ومازال مازال”.

رابط دائم : https://nhar.tv/8emgt
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