“محرز” يُعلنها للجميع :”لست خائفا وسأتحمل مسؤوليتي”!

إستغل الدولي الجزائري “رياض محرز” ندوته الصُحفية صبيحة اليوم السبت، لتوجيه رسالة قوية لمُحبيه وجميع المُنافسين في “الكان 2019” بمصر.

وأوضح نجم “مانشستر سيتي” بأنه غير قلق بالمرة لكونه سيحمل شارة القيادة خلال كأس أمم إفريقيا، رغم عظم هذه المسؤولية.

وقال :”أنا مُستعد لإرتداء شارة القائد، إنها مسؤولية كبيرة جدا، وسأقوم بدوري سواء داخل الملعب أو خارجه، هذا لا يُقلقني”.

وظهر صاحب القدم اليُسرى السحرية مُرتاحا لأبعد الحدود، وهو أمر يُبشر بالخير ساعات قبل دخول “مُحاربي الصحراء” لأجواء المُنافسة الرسمية.