محرز يُغضب جماهير “ليستر” من جديد!!

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز ليُثير إستياء أنصار ناديه السابق “ليستر سيتي”، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة بعد توقيعه لـ”مانشستر سيتي”.

وقال إبن “سارسال” للموقع الرسمي لـ”السكاي بلوز” :”مع كامل إحترامي لليستر، فإن مانشستر سيتي فريق كبير، ويمتلك لاعبين كبار جدا”.

وإعتبر مُحبوا “الفوكسيس” بأن من قادهم للفوز بـ”البريميرليغ” سنة 2016، قلّل مُباشرة من شأن فريقهم، لثاني مرة خلال فترة وجيزة.

ويتواجد، محرز محل إنتقادات شديدة منذ مُناداته بضرورة إنتقال “ماغوير” لفريق كبير، مما جعله مغضوبا عليه من جماهير ناديه السابق.