محرز يُفاجىء الجميع ويتحصل على جائزة جديدة

فاجأ الدولي الجزائري، رياض محرز، الجميع داخل مانشستر سيتي، عندما تحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق لعام 2020، في إستفتاء موجه للأنصار.

وكشفت موقع “مانشستر سيتي نيوز”، بأن الأنصار إختاروا صاحب القدم اليُسرى كنجم للسنة، دون مُنازع.

وصنع هذا التكريم الحدث، في إنجلترا، باعتبار أن الجناح الطائر لم يكن مُقنعا تماما خلال الأشهر الماضية مع “السكاي بلوز”.

وتأتي هذه الجائزة، لترفع معنويات مُحارب الصحراء، وهو الذي يتواجد في وضعية مُعقدة رفقة تشكيلة بيب غوارديولا.

ويأمل الجميع، بأن يعود قائد الخضر للواجهة في أقرب الآجال الممكنة، وهو الذي يظهر غير سعيدا بالمرة في الفترة الأخيرة.