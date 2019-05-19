محرز يُقيّم أول مواسمه مع “السيتي”

كشف “رياض محرز” عن مدى رضاه في أول موسم له مع “مانشستر سيتي”، بعد أن فاز بكل الألقاب الممكنة في إنجلترا.

وقال “محرز” في تصريحات صحفية: “لقد مررت بمراحل صعبة كان فيها صعود وهبوط وهذا جزء من مشواري في السيتي”.

وأضاف: “ليس من السهل الوصول إلى فريق كبير كان قد فاز بكل شيء في وقت سابق، واللاعبون يعرفون بعضهم جيدا”.

وتابع: “حاولت أن أضع بصمتي في هذا الفريق لقد قمت بأشياء جيدة في البداية وبعدها جلست على دكة البدلاء، ولكني سعيد جدا”.

وختم كلامه: “في بعض المرات يمكننا القول أنه يجب علينا أن نتذكر النهاية، وقمت بعمل جيد في آخر مباراتين في الموسم حيث كان من المهم تحقيق الفوز أمام برايتون وفي الكأس أمام واتفورد”.