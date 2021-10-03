محرز يُلازم “الدكة” وقمة ليفربول والسيتي تنتهي بالتعادل

لازم أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري رياض محرز كرسي الإحتياط في مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام المُضيف ليفربول.

قائد الخضر لم يُشارك في أي دقيقة من المواجهة التي جرت بملعب “آنفيلد” لحساب الجولة ال7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المواجهة بهدفين في كل شبكة، حيث عرفت تألق المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الثاني وقدم تمريرة حاسمة في الهدف الأول لزميله ساديو ماني.

ووقع ثنائية السيتي فيل فودين وكذا كيفين دي بروين.