محرز يُمازح سليماني: “تقدر تديلهم لاكوب”

قام الدولي الجزائري رياض محرز بخرجة طريفة مع زميله في المنتخب الوطني، إسلام سليماني بعد توقيعه مع نادي “موناكو” الفرنسي.

وعلق نجم مانشستر سيتي على صورة سوبر سليم في حسابه الرسمي على إنستغرام قائلا :”ماشاء الله أخي”.

قبل أن يُواصل ساخرا ومُستحضرا ما فعله هداف الخضر بكأس إفريقيا بعد النهائي أمام السنغال: “يُمكن أن تُحضر الكأس هناك”.

وأرفق الجناح الطائر هذا التعليق بـ”إيموجي” ضاحك، في إشارة واضحة لرفض إبن عين البنيان ترك الكأس منذ لمسه لها.

وجاء تعليق قائد مُحاربي الصحراء ليصنع الحدث على مُختلف مواقع التواصل الإجتماعي ويؤكد خفة دمه.