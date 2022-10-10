محرز يُمازح هالاند:”لا يُسجل دائما في أول 20 دقيقة”
بقلم حواز عبد النور
مازح النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، زميله في فريق مانشستر سيتي الانجليزي، إيرلينغ هالاند.
حيث قال النجم الدولي الجزائري للموقع الرسمي للسيتي:”لن يسجل كل مرة في أول 20 دقيقة”.
كما أضاف:”في بعض الأحيان، سيكون الأمر صعبا بعض الشيء، وحينها يمكنه التسجيل في الشوط الثاني أو في نهاية المباراة، وهذا يظهر مدى قوته”.
قبل أن يختم:”الشيء الأكثر أهمية هو أن يواصل تهديده للمدافعين، وأعتقد أنه قدم مباراة جيدة جدا أمام ساوثهامبتون”.
ساحر العرب مازحا عن تسجيل هالاند في كل مباراة 🤣 pic.twitter.com/4opyx7hdSj
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) October 10, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/XniWI