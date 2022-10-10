محرز يُمازح هالاند:”لا يُسجل دائما في أول 20 دقيقة”

مازح النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، زميله في فريق مانشستر سيتي الانجليزي، إيرلينغ هالاند.

حيث قال النجم الدولي الجزائري للموقع الرسمي للسيتي:”لن يسجل كل مرة في أول 20 دقيقة”.

كما أضاف:”في بعض الأحيان، سيكون الأمر صعبا بعض الشيء، وحينها يمكنه التسجيل في الشوط الثاني أو في نهاية المباراة، وهذا يظهر مدى قوته”.

قبل أن يختم:”الشيء الأكثر أهمية هو أن يواصل تهديده للمدافعين، وأعتقد أنه قدم مباراة جيدة جدا أمام ساوثهامبتون”.