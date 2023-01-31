بالفيديو.. محرز يُنافس على جائزة هدف الشهر في السيتي
بقلم حواز عبد النور
يُنافس النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، على جائزة هدف الشهر في فريقه مانشستر سيتي الانجليزي.
حيث نشر الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الثلاثاء فيديو للأهداف المُرشحة للجائزة.
كما اُرفق الفيديو بعبارة:”الأهداف المرشحة لأفضل هدف في شهر جانفي.. أخبرنا عن هدفك المفضل خلال الشهر؟”.
ويُشارك محرز في التصويت بهدفه أمام تشلسي في الدوري الانجليزي وهدفه أمام ذات الفريق في كأس الاتحاد الانجليزي.
أهداف نيسان @nissansports المرشحة لأفضل هدف في شهر يناير ⚽
أخبرنا عن هدفك المفضل خلال الشهر؟ 🤔🗳#السيتي pic.twitter.com/2VMPYLrbFK
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 31, 2023
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