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محرز يُنهي علاقته رسميا بـ “ريتا”

الرياضة
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محرز يُنهي علاقته رسميا بـ “ريتا”
بقلم النهار أونلاين

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، أن النجم الجزائري “رياض محرز” انفصل عن زوجته “ريتا جوهال” وبدأ بمواعدة عارضة بريطانية.

“تايلور وارد”، صاحبة الـ 22 سنة اتفقت مع محرز على عدم الكشف عن علاقتهم إلى غاية ترسيم انفصاله مع زوجته “ريتا”.

وكانت “تايلور” حاضرة في ملعب “الاتحاد” الأربعاء الماضي أين شجعت “رياض محرز” في داربي “مانشستر” حسب ما أكدته المصادر الإنجليزية.

يذكر أن الصحف الإنجليزية، أكدت في وقت سابق، أن “محرز” و”ريتا” يعيشان في بيتان منفصلان منذ أكثر من 6 أشهر.

بذلك تكون علاقة النجم الجزائري “محرز” بزوجته الهندية “ريتا”، قد انتهت بصفة رسمية بعد 6 سنوات زواج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767217

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