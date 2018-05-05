محرز يُهدد “ليستر سيتي” بطريقته الخاصة

الرياضة
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محرز يُهدد “ليستر سيتي” بطريقته الخاصة
بقلم إسماعيل عشاش

جاءت التصريحات الأخيرة للدولي الجزائري، رياض محرز، لتُصنف على أنها “تهديد غير مُباشر” لناديه “ليستر سيتي” أسابيع قبل نهاية الموسم.

وإعتبرت جريدة “ليستر ميركوري” بأن كلام الجناح الطائر بمثابة تمهيد لرحيله عن “الفوكسيس” مُباشرة بعد إفتتاح الميركاتو الصيفي، جوان القادم.

وأشار نفس المصدر لرفض نجم المنتخب الوطني، تكرار سيناريو الشتاء المُنصرم، عندما تم حرمانه من الإنتقال لبطل إنجلترا “مانشستر سيتي”.

وتحدث صاحب القدم اليُسرى لشبكة “سكاي سبورتس” :”معي لايمكن أن تعرف ما الذي سيحدث”. معطيا الإنطباع بحدوث أمور كثيرة مُستقبلا.

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