ونشر نجم “السيتيزن” تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الثلاثاء.

وجاء في التغريدة:”عيد مُبارك لكل المُحتفلين به عبر العالم أكمل”.

Eid moubarak to everyone celebrating around the world

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 21, 2018