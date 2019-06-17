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“محرز” يُواجه الجزائريين بالحقيقة!

الرياضة
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“محرز” يُواجه الجزائريين بالحقيقة!
بقلم إسماعيل عشاش

أعلم الدولي الجزائري، “رياض محرز”، جماهير المنتخب الوطني بعدم إنتظار رؤية “الخضر” يفرضون منطقهم على الجميع خلال الكان القادمة بمصر.

وصرّح للتلفزيون الجزائري :”يجب أن نعي أمرا، في إفريقيا، من الإستحالة أن نُسيطر على مُباراة منذ بدايتها الى غاية نهايتها”.

وأردف :”خلال المواجهة أمام مالي، صمدنا خلال فترات ضعفنا، وعرفنا كيفية العودة بقوة، وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف وهذا جيد”.

وأنهى :”النتيجة تتحدث عن نفسها، دافعنا جيدا، وهاجمنا جيدا، كما أننا إحتفظنا بالكرة عند اللزوم، وهي كُلها تفاصيل ترفع معنوياتنا”.


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