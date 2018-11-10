“محرز” يُواصل صناعة الحدث في “بريطانيا”

ساهم التألق اللافت للدولي الجزائري، رياض محرز، خلال الأسابيع القليلة الماضية مع “مانشستر سيتي” في إعادته لواجهة وسائل الإعلام البريطانية.

وقام الموقع الرسمي لـ”السكاي بلوز”، بإعداد تقرير مُطولا، يُوضح الضجة التي أصبح يُحدثها الجناح الطائر لدى الصُحف في إنجلترا مؤخرا.

وإتفقت شبكة “سكاي سبورتس” وجرائد “الدايلي مايل” و”مانشستر إفنينغ نيوز”، على أن اليساري يسير بخطى ثابتة للقمة مع تشكيلة “غوارديولا”.

وأشادت ذات المصادر بمُدرب “السيتزينس”، والذي منح الفُرصة لإبن “سارسال” في الوقت المُناسب، سامحا له بتفجير موهبته بأفضل طريقة ممكنة.

يُشار بأن، رياض محرز، تألق في الجولة الماضية لـ”رابطة الأبطال الأوروبية”، متمكنا من تسجيل هدف رائع وتقديم تمريرتين حاسمتين.