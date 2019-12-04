محرز يُوجه رسالة لـ “ليفربول”

الرياضة
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محرز يُوجه رسالة لـ “ليفربول”
بقلم أمير بهلول

وجّه النجم الجزائري “رياض محرز” رسالة مشفرة لنادي “ليفربول” الذي يغرد وحيدا في صدارة البريميرليغ.

حيث نشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “التويتر” بعد الفوز الكاسح لـ “مانشستر سيتي” أمس الثلاثاء أمام “بيرنلي”.

“هذا هو مانشستر سيتي، دائما عليك أن تؤمن وتقاتل في المباريات”.

يذكر أن “السيتي” قلص الفارق مؤقتا مع المتصدر “ليفربول” إلى 8 نقاط في حين سيلعب “الريدز” مباراته اليوم الأربعاء أمام “إيفرتون”.


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