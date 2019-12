محرز يُوجه رسالة لـ “ليفربول”

حيث نشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “التويتر” بعد الفوز الكاسح لـ “مانشستر سيتي” أمس الثلاثاء أمام “بيرنلي”.

“هذا هو مانشستر سيتي، دائما عليك أن تؤمن وتقاتل في المباريات”.

يذكر أن “السيتي” قلص الفارق مؤقتا مع المتصدر “ليفربول” إلى 8 نقاط في حين سيلعب “الريدز” مباراته اليوم الأربعاء أمام “إيفرتون”.

This is Man City 💙 always believe and fight 💪🏼 pic.twitter.com/GA1rfFCNGX

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 3, 2019