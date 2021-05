محرز يُوجه رسالة مؤثرة لقائده السابق في “ليستر سيتي” !

ونشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “قائدي.. لاعب من المستوى العالي وشخص رائع”.

وأضاف: “لقد كان لي الشرف في اللعب معك في الفترة الماضية”.

وتابع: “شكرا وأتمنى لك كل التوفيق وهنيئا لك بكل ما حققته”.

My captain !! A top player and top guy as well. It was a pleasure to share this special journey and play with you. Thank you and congrats for all you did skip 👏🏼 All the best @Wes5L1nk pic.twitter.com/faAK8Oaq97

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 23, 2021