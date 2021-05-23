محرز يُوجه رسالة مؤثرة لقائده السابق في “ليستر سيتي” !

شكر “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي”، قائده السابق في “ليستر سيتي”، “ويس مورغان” بعد أن أعلن هذا الأخير اعتزاله.

ونشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “قائدي.. لاعب من المستوى العالي وشخص رائع”.

وأضاف: “لقد كان لي الشرف في اللعب معك في الفترة الماضية”.

وتابع: “شكرا وأتمنى لك كل التوفيق وهنيئا لك بكل ما حققته”.