محرز يُوجه رسالة مؤثرة لقائده السابق في “ليستر سيتي” !

الرياضة
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محرز يُوجه رسالة مؤثرة لقائده السابق في “ليستر سيتي” !
بقلم أمير بهلول

شكر “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي”، قائده السابق في “ليستر سيتي”، “ويس مورغان” بعد أن أعلن هذا الأخير اعتزاله.

ونشر “محرز” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “قائدي.. لاعب من المستوى العالي وشخص رائع”.

وأضاف: “لقد كان لي الشرف في اللعب معك في الفترة الماضية”.

وتابع: “شكرا وأتمنى لك كل التوفيق وهنيئا لك بكل ما حققته”.


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