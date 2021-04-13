محرز يُوجه رسالة مُشفرة لإدارة “مانشستر سيتي”

صنعت تصريحات النجم الجزائري “رياض محرز” الحدث في الوسط الرياضي الإنجليزي بعد أن أكد أنه يريد إنهاء مشواره في “البريميرليغ”.

واعتبر البعض هذه التصريحات بمثابة رسائل مشفرة لإدارة “السيتي” التي تنتظر بداية المفاوضات مع “محرز” لتجديد عقده.

قائد الخضر مستعد للتوقيع على عقد جديد مع الفريق رافضا بذلك كل عروض الأندية الأوروبية الأخرى.

ويبدو أن “رياض” لم ولن يفكر بالرحيل عن مدينة “مانشستر سيتي”، خاصة أنه يريد الاستقرار في المدينة.

فالنجم الجزائري كان قد اشترى منزلا فخما في مدينة “مانشستر” يقدر بـ 2 مليون جنيه إسترليني.