محرز: “4 لاعبين طالبوا التعاقد مع بلماضي وهذا سر نجاحه”

الرياضة
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محرز: “4 لاعبين طالبوا التعاقد مع بلماضي وهذا سر نجاحه”
بقلم أمير بهلول

كشف “رياض محرز” أنه رفقة 3 لاعبين ضغطوا من أجل أن يتحمل بلماضي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني.

وقال “محرز” في حوار أجراه مع مجلة “فرانس فوتبول”: “ضغطنا بشدة من أجل أن يكون بلماضي على رأس العارضة الفنية”.

وأضاف: “عندما أقول ضغطنا أقصد 3 أو 4 لاعبين، لقد فعلنا ذلك دون معرفتنا الحقيقية بجمال”.

وتابع: “شعرنا أن بلماضي هو الشخص المناسب من أجل مساعدتنا، فهو لعب للجزائر ويعرف الكرة الأوروبية والجميع يعرف إمكانياته”.

وختم كلامه: “سر نجاح بلماضي.. أعتقد أنه صارم بعض الشيء لكنه قريب من اللاعبين”.


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