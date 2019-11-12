محرز: “4 لاعبين طالبوا التعاقد مع بلماضي وهذا سر نجاحه”

كشف “رياض محرز” أنه رفقة 3 لاعبين ضغطوا من أجل أن يتحمل بلماضي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني.

وقال “محرز” في حوار أجراه مع مجلة “فرانس فوتبول”: “ضغطنا بشدة من أجل أن يكون بلماضي على رأس العارضة الفنية”.

وأضاف: “عندما أقول ضغطنا أقصد 3 أو 4 لاعبين، لقد فعلنا ذلك دون معرفتنا الحقيقية بجمال”.

وتابع: “شعرنا أن بلماضي هو الشخص المناسب من أجل مساعدتنا، فهو لعب للجزائر ويعرف الكرة الأوروبية والجميع يعرف إمكانياته”.

وختم كلامه: “سر نجاح بلماضي.. أعتقد أنه صارم بعض الشيء لكنه قريب من اللاعبين”.