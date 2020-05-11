محرز: “700 أورو أول راتب تقاضيته في حياتي”

وأجرى لاعب المنتخب الوطني حوارا مطولا في بث مباشر على شبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام مع الإعلامي إسماعيل بو عبد الله قائلا:

“كنت في سن الـ17 في نادي سارسيل مع فريق الأكابر وفريق أقل من 18 سنة في نفس الوقت، وألعب في الحي يوم السبت، ومدرب فريق الأكابر كان يمر على الحي ويراني ألعب وكان يطالبني بالخروج والذهاب إلى المنزل لأنها كانت عشية المباريات.. كان يغادر وأنا أواصل اللعب إلى غاية نهاية المباراة”.

“عندما كننت في فريق الأكابر كانوا يدركون أنه بإمكاني تحقيق أي شيء، وكان لدي زميل لديه صديق في نادي كيمبر، وطالب بالتعرف علي إسمه “إيدير” وقال أنه سيتم خضوعي للتجارب رفقة 5 لاعبين آخرين”.

“تنقلت في القطار لمدة 4 ساعات ونصف ، ولم يكن لدي المال من أجل التنقل حيث كان سعر التذكرة 60 أورو وكنت مجبرا على التودد من والدتي طيلة أسبوعين من قبل من أجل الحصول على المال والقيام ببعض العمل، أتذكر جيدا أنني قضيت الليلة عند صديقي وأجريت التجارب في اليوم الموالي وتقدم مني المدرب وقال لي أنني سأنضم للفريق، وفي وقت الإمضاء تحصلت عل 700 أورو، كأول راتب، وكنت أتقاسم الغرفة رفقة شقيق بوغبا “ماتياس”، وكانت شقتنا فوق حانة غريبة وكان الدرج من الخشب وعندما تصعد فيه تشعر بأنك ستسقط لقد كانت ذكريات رائعة. ”