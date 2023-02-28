محرز أساسيا رفقة مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي

يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا، امسية اليوم، في تشكيلة مانشستر سيتي خلال مواجهة بريستول سيتي.

وستلعب مباراة اليوم لحساب ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان رياض محرز قد تألق بشكل لافت للانتباه خلال اخر المباريات. خاصة في لقاء رابطة ابطال اوروبا امام مستضيفه لايبزيغ الألماني حيث اختير افضل لاعب في المباراة.

كما ستكون الفرصة مواتية لمهاجم “الخضر” للتأكيد على مكانته الأساسية مع “السيتيزينس”.