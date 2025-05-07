محرز أكثر لاعب تعرض لعقوبة الخصم من راتبه في الأهلي !

تصدّر الدولي الجزائري، رياض محرز، قائمة أكثر اللاعبين تعرضاً للعقوبة في نادي الأهلي السعودي خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وذلك بحسب ما كشف عنه موقع “بيت الأهلي” عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء.

ووضع مدرب الأهلي، الألماني، ماتياس يايسله، نظاماً يطبَّقُ على جميع لاعبيه، من أجل فرض الانضباط، والتصدي لكل أشكال التراخي، مثل التأخر عن التدريبات.

ويفيد النظام الذي فرضه المدرب الألماني على قائد المنتخب الوطني رياض محرز وزملائه، بخصم 6 آلاف دولار من راتب أي لاعب يصل إلى الحصص التدريبية متأخراً.

وكشف موقع “بيت الأهلي” أن قائد المنتخب الوطني، رياض محرز جاء في صدارة قائمة أكثر اللاعبين تعرضاً للعقوبة المالية في نادي الأهلي، المتوج منذ أيام ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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