محرز: “سنقدّم كل ما لدينا للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة”

أعرب الدولي الجزائري رياض محرز عن سعادته الكبيرة بقيادة فريقه الأهلي السعودي للفوز على الريان القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليضمن التأهل إلى ربع النهائي.

وفي تصريح لجريدة “الرياضية” السعودية، أكد محرز أن اللعب في جدة يمنح الفريق الأفضلية. مشدداً على ضرورة تقديم الأفضل لتحقيق اللقب.

كما أشاد، في حديثه لقناة “الكأس” القطرية، بدور الجمهور ودعمه الكبير قبل المباراة، واصفاً إياهم بالرائعين.

يذكر أن محرز سجل ثنائية في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة، لينضم إلى الهلال والنصر في ربع النهائي.