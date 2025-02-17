محرز في مواجهة مثيرة أمام براهيمي بذكريات الزمن الجميل

يستضيف الأهلي السعودي نظيره الغرافة القطري، مساء اليوم الاثنين، في منافسة رابطة أبطال آسيا للنخبة، بنكهة جزائرية خالصة، بين النجمين الجزائريين رياض محرز وياسين براهيمي.

ويدخل نجما المنتخب الوطني رياض محرز وياسين براهيمي أساسيين، في المباراة التي تنطلق على الساعة السابعة مساءً.

وتجمع اللاعبين الجزائريين علاقة جميلة جدا، سواء في المنتخب الوطني. أو لما كانا ينشطان في الليغ 1، من خلال نادي لوهافر بالنسبة لرياض محرز، ورين بالنسبة لياسين براهيمي.

ومن المنتظر أن تكون المباراة ممتعة وتستقطب اهتمام الجمهور الجزائري إلى جانب جماهير الأهلي.

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