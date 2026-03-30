محرز: “مواجهة أوروغواي تشكل اختبارًا حقيقيًّا قبل المونديال”

شدّد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، على أهمية المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب أوروغواي، التي ستُجرى بمدينة تورينو الإيطالية غدا الثلاثاء.

مؤكدا أن هذه المباراة تعدُّ اختبارًا حقيقيًا يسبق التحديات الكبرى التي تنتظر “الخضر” في نهائيات كأس العالم.

وقال رياض محرز خلال ندوة صحفية عقدها اليوم رفقة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش: “أعتقد أن مباراة غواتيمالا كانت تجربة جيدة بالنسبة لنا، خصوصًا أنها كانت مجرد البداية، مع كامل الاحترام للمنافس”.

وأضاف: “الآن، يجب علينا وضع الأرجل على الأرض والتفكير في مباراة أوروغواي، لأنه منتخب أكثر قوة وصلابة، ويشبه كثيرًا في أسلوب لعبه منتخب الأرجنتين”.

وتابع قائد “الخضر” تصريحاته قائلًا: “أوروغواي منتخب كبير في الساحة الكروية، وستكون مواجهته اختبارًا حقيقيًا لنا، ويجب أن نضع أنفسنا أمام الواقع”.

وأكد محرز، في ختام تصريحاته، على ضرورة التحلي بالتركيز والانضباط خلال هذه المواجهة، من أجل تحقيق أقصى استفادة قبل الدخول في المنافسات الرسمية.