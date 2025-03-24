محرز: “مواجهة موزمبيق حاسمة وسنقاتل للحفاظ على الصدارة”

أبدى قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، تفاؤله الكبير بتحقيق فوز جديد في المباراة المرتقبة، سهرة غدٍ الثلاثاء، أمام منتخب موزمبيق، ضمن تصفيات مونديال 2026.

وتحدث محرز في تصريحات قبل انطلاق الحصة التدريبية الأخيرة، مساء اليوم الاثنين، قائلاً: “المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا، فهي واحدة من خمس مباريات على أرضنا في هذه التصفيات. نحن جاهزون، وسنلعب في ملعب رائع وأمام جماهيرنا التي أتمنى أن تساندنا بقوة”.

وأضاف نجم نادي الاتحاد السعودي: “ضيّعنا نقاطًا في مواجهتين، لكننا عرفنا كيف نعود إلى الطريق الصحيح وتصدر ترتيب مجموعتنا. سنعمل على تقديم مباراة كبيرة غدًا، لتعزيز موقعنا في الصدارة”.

وختم محرز تصريحاته قائلاً: “نحن فخورون جدًا، ومتحفزون للغاية للقاء جماهيرنا. أعتقد أن تشكيلتنا لم تشهد تغييرات كبيرة، وهذا عامل إيجابي يساهم في الاستقرار”.