أعرب قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه “الخضر” أمام الصومال بنتيجة (3-0).

في لقاء شهد تألقًا لافتًا لنجم الأهلي السعودي بتقديم تمريرتين حاسمتين، ساهم بهما في تأكيد تأهل الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال محرز في تصريح عقب نهاية المباراة: “الحمد لله على هذا الفوز المهم، قدمنا أداءً جيدًا وسيطرنا على مجريات اللقاء من البداية إلى النهاية. سعيد جدًا بمساعدتي للفريق بتمريرتين حاسمتين، والأهم أننا حققنا هدفنا وتأهلنا رسميًا إلى المونديال”.

وأضاف نجم الأهلي السعودي: “كل المجموعة كانت مركّزة على إنهاء التصفيات بقوة، وهذا ما تحقق. أشكر زملائي على المجهود الكبير، والمدرب على ثقته، وجمهورنا الذي كان دائمًا وراءنا في كل خطوة”.

وختم محرز حديثه بنبرة مؤثرة قائلاً: “هذه المشاركة في كأس العالم ستكون خاصة بالنسبة لي. وسأبذل كل ما بوسعي لتمثيل الجزائر بأفضل صورة ممكنة. فخور جدًا ببلدي وبما أنجزناه جميعًا”.

قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز كتب اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم الجزائرية والعالمية. بعدما أصبح رابع أكثر اللاعبين النشطين صناعةً للأهداف دوليًا. برصيد 44 تمريرة حاسمة في 106 مباريات مع المنتخب الوطني.

ويأتي محرز خلف ثلاثة أسماء كبيرة في عالم المستديرة: نيمار جونيور (59 تمريرة حاسمة) ليونيل ميسي (58 تمريرة) كيفن دي بروين (53 تمريرة).

إنجاز يؤكد المكانة الرفيعة التي يحتلها نجم “الخضر” بين نخبة لاعبي العالم، بفضل موهبته الفذة وذكائه داخل المستطيل الأخضر.