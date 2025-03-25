محرز وعمورة يرصّعان اسميهما بالذهب في تاريخ المنتخب الوطني

واصل ثنائي المنتخب الوطني، رياض محرز ومحمد الأمين عمورة، تألقهما بأدائهما الاستثنائي في المواجهة التي حسمها “الخُضر بخماسية مقابل هدف أمام الموزمبيق، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجّل رياض محرز حضوراً مميزاً في اللقاء، بعدما قدّم تمريرتين حاسمتين، ليصل إلى 67 مساهمة تهديفية خلال 101 مباراة بقميص الخُضر. موزعة على 35 تمريرة حاسمة و32 هدفاً، متجاوزاً إسلام سليماني الذي ساهم بـ 66 هدفاً (46 هدفاً و20 تمريرة حاسمة).

من جانبه، تألق المهاجم محمد الأمين عمورة بتسجيله أول ثلاثية (هاتريك) في مشواره مع المنتخب الوطني، إضافة إلى تقديمه تمريرة حاسمة. ليصبح أول لاعب يسجل “هاتريك” مع “الخُضر” منذ إسلام سليماني، الذي أحرز “سوبر هاتريك” (4 أهداف) في شباك جيبوتي يوم 2 سبتمبر 2021.

كما أصبح مهاجم نادي فولفسبورغ الألماني، أمين عمورة، أول لاعب في تاريخ المنتخب الجزائري، يسجل 3 أهداف (هاتريك) في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وينضم عمورة بذلك إلى قائمة هدافي المنتخب الوطني الذين تمكنوا من تسجيل ثلاثية في مباراة واحدة، وهم كل من: تاسفاوت 1994، بن ساولة 1980، كالام، 1972 ، لالماس 1968، وحشوف 1965.

وبهذا التألق، رفع عمورة رصيده إلى 17 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 33 مباراة دولية. مؤكداً مكانته كأحد أبرز المهاجمين الواعدين في صفوف المنتخب الوطني.