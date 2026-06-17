محرز: “يجب أن نرفع رؤوسنا رغم الخسارة القاسية”

أكد قائد المنتخب الوطني رياض محرز أن الهزيمة أمام المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مشوار “الخضر” بكأس العالم 2026 لن تؤثر على عزيمة اللاعبين، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل والتفكير بإيجابية فيما تبقى من المنافسة.

وقال محرز في تصريح للتلفزيون العمومي عقب اللقاء: “هذه تفاصيل المنافسة العالمية الصعبة”، معبراً في الوقت ذاته عن امتنانه الكبير للجماهير الجزائرية التي ساندت المنتخب، حيث أضاف: “ما قام به أنصار المنتخب الوطني هو أمر جميل بالنسبة لنا”.

وأبدى نجم “الخضر” تفاؤله بشأن حظوظ المنتخب في بقية المشوار، مؤكداً: “لازلنا إيجابيين، ونملك الأمل في العمل على التأهل إلى الدور الثاني”، رافضاً الخوض في تحليل أسباب الخسارة مباشرة بعد نهاية المواجهة، بقوله: “لا نستطيع الحديث عن الأخطاء حالياً”.

وختم محرز رسالته بالتأكيد على أهمية التماسك والعمل الجاد خلال الفترة المقبلة، قائلاً: “يجب رفع رؤوسنا والعمل بشكل جدي، كما يجب التركيز”، في إشارة إلى رغبة المنتخب الوطني في تدارك التعثر والعودة بقوة خلال المواجهات القادمة.