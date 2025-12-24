محرز يصبح الهداف التاريخي لـ“الخضر” في كأس إفريقيا

واصل نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، ترسيخ مكانته في تاريخ الكرة الجزائرية، بعدما قاد “الخضر” لانطلاقة قوية في كأس أمم إفريقيا 2025.

بتوقيعه على ثنائية حاسمة أمام منتخب السودان، اليوم الأربعاء، برسم الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لـ”الكان”، أكدت جاهزية “الخضر” منذ أول ظهور في المنافسة.

قائد المنتخب لم ينتظر طويلاً ليترك بصمته، إذ افتتح باب التسجيل بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية، قبل أن يعود لاحقاً ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 61. مجسداً حضوره الذهني والفني الكبير، ومؤكداً أنه لا يزال أحد أهم مفاتيح اللعب في تشكيلة المنتخب الوطني.

كما نال جائزة أحسن لاعب في اللقاء، بتنقيط قدره 9.1.

ثنائية محرز أمام السودان لم تكن مجرد مساهمة تهديفية عادية، بل حملت دلالات تاريخية بارزة. إذ أنهت صيام محرز التهديفي في نهائيات كأس أمم إفريقيا، والذي دام 2355 يوماً. منذ آخر أهدافه القارية المسجلة في 14 جويلية 2019 أمام نيجيريا، من ركلة حرة خالدة في نصف نهائي “كان مصر”.

وبهذا التألق، فك محرز الشراكة مع الأسطورة لخضر بلومي، التي كانت قائمةً قبل انطلاق النسخة الحالية، ليتحول إلى الهداف التاريخي الأول للمنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا برصيد 7 أهداف. موزعة بين نسخات 2015، 2017، و2019، وصولاً إلى نسخة 2025.

كما جاءت هذه الثنائية لتمنح قائد “الخضر” أرقاماً قياسية إضافية، أبرزها تسجيله أسرع هدف في نسخة “كان 2025”. واحتلاله مركز ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة القارية بالتساوي مع هدف الراحل الغاني، كريستيان آتسو. فضلاً عن كونه أول لاعب جزائري يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس أمم إفريقيا. وهو ما يعكس استمراريته في أعلى مستوى على مدار سنوات طويلة.

وعلى الصعيد الدولي العام، واصل محرز تسلق سلم الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني، بعدما رفع رصيده إلى 36 هدفاً دولياً. ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ “الخضر”، معادلاً رقم الدولي السابق، عبد الحفيظ تسفاوت. في إنجاز يعكس حجم تأثيره وأهميته في مسيرة المنتخب عبر الأجيال.

وتبرز أرقام محرز الإجمالية قيمته الكبيرة داخل المنتخب، حيث خاض 108 مباريات دولية، ساهم خلالها في 79 هدفاً، بين تسجيل وصناعة.

إضافة إلى حضوره المؤثر في آخر نسخ كأس أمم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم، وتصفيات كأس إفريقيا، إلى جانب مشاركته في مونديال 2014 بالبرازيل.

بهذه الأرقام والإنجازات، يثبت رياض محرز مرة أخرى أنه ليس مجرد لاعب موهوب، بل قائد حقيقي وصاحب بصمة تاريخية، يواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجل المنتخب الوطني الجزائري.