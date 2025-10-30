محرز يعبّر عن تضامنه مع الشعب السوداني

عبّر الدولي الجزائري رياض محرز، عن تضامنه مع الشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الحرب. وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

ونشر محرز، في “ستوري” حسابه على إنستغرام، صورًا مؤثرة توثق معاناة المدنيين في السودان، مرفوقة بعبارة “Sudan is still at war”. في رسالة واضحة لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي يعيشها هذا البلد.

ويأتي تضامن قائد المنتخب الوطني في إطار دعمه للقضايا الإنسانية، إذ حرص مجددا على استخدام منصاته للتذكير بمعاناة الشعوب المتضررة من الحروب والصراعات. داعيا إلى وقف المآسي المستمرة في السودان.