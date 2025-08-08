محرز يعود إلى مانشستر سيتي !

قام النجم الجزائري رياض محرز ، اليوم الجمعة، بزيارة مميزة إلى مركز تدريبات فريقه السابق مانشستر سيتي، حيث التقى بعدد من زملائه السابقين في النادي، في أجواء ودية أعادت ذكريات الفترة الذهبية التي قضاها مع “السيتيزنس”.

وخلال هذه الزيارة، تبادل محرز أطراف الحديث مع بعض نجوم الفريق، وكان أبرز لقاء جمعه بمواطنه الشاب ريان آيت نوري، حيث دار بينهما حديث مطول.

وحرص قائد المنتخب الوطني على تشجيع آيت نوري، مقدمًا له مجموعة من النصائح القيّمة لمساعدته على التألق في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد العلاقة الطيبة التي تجمع محرز بزملائه السابقين، وكذلك دعمه المستمر للمواهب الجزائرية الناشطة في أوروبا، في صورة تعكس روح الأخوّة والتشجيع المتبادل بين لاعبي المنتخب الوطني.

يذكر أن رياض محرز انتقل صيف العام الماضي إلى نادي الأهلي السعودي، بعد سنوات مليئة بالنجاحات والتتويجات رفقة مانشستر سيتي، حيث توج بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز.