محرز يفوز على الرائد ويعقّد وضعية سعيود وبوزوق في دوري روشن

حقق الدولي الجزائري رياض محرز فوزا جديدا رفقة فريقه الأهلي في الدوري السعودي، على حساب نادي الرائد، بنتيجة هدفين دون مقابل، من إمضاء الإيفواري فرانك كيسيي، من ركلة جزاء.

وعرفت المباراة مشاركة رياض محرز أساسياً من جانب الأهلي، في حين شارك الثنائي الجزائري يسري بوزوق وزميله أمير سعيود أساسيين مع نادي الرائد.

وتمكن رياض محرز من الفوز على مواطنيه بوزوق وسعيود بهدفين دون رد. وهي النتيجة التي لا تخدم بتاتاً نادي الرائد الذي يعاني في أسفل ترتيب البطولة السعودية (المركز الـ18″.

كما شهدت المباراة خروج يسري بوزوق في الدقيقة الـ82، وأمير سيعود في الدقيقة الـ72.

ويذكر أن نادي الأهلي رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع لجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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