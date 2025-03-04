محرز: “الجميع كان في المستوى أمام الريان وفوزنا مستحق”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة بقيادة فريقه الأهلي السعودي للفوز بثلاثية مقابل هدف واحد أمام نادي الريان القطري في ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال رياض محرز في تصريح لـ “الرياضية” السعودية، عقب المباراة: “كنا نتوقع أن تكون المباراة صعبة، لأنها مواجهة حاسمة في دور خروج الخاسر المنافسة، لهذا لعبنا ونحن مستعدّون”.

وأضاف قائد الأهلي السعودي: “بصراحة، لم نبدأ بشكل جيد، و فوجئنا بعض الشيء، لكن دخلنا في المباراة شيئا فشيئا. وبعد دقائق تحررنا بشكل جيد وسجلنا الهدف الأول ثم الثاني، رغم ضغط المنافس”.

وختم نجم مانشستر سيتي سابقا تصريحاته: “أتيحت لنا العديد من الفرص لقتل المباراة، الفوز بثلاثية مقابل واحد، أظن أنها نتيجة عادية ومستحقة. لعبنا بمستوى جيد، جميع اللاعبين كان في المستوى ونحن سعداء بالفوز. سنركز على الدوري ضد الخليج ثم سنفكر في مباراة العودة أمام الريان”.