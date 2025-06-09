محرز :”سعيد من أجل آيت نوري ولقاء السويد سيكون مفيداً لنا”

أكد قائد المنتخب الوطني رياض محرز، جاهزيته للمشاركة أساسياً في المواجهة الودية أمام منتخب السويد غدا الثلاثاء، معترفا في الوقت نفسه بقوة المنافس.

وقال رياض محرز، الاثنين، خلال الندوة الصحفية عشية الموعد الهام: “أغلب لاعبي السويد ينشطون في فرق قوية. ولهذا ستكون المواجهة قوية وجيدة للاعبينا”.

وأضاف نجم الأهلي السعودي: “منذ وصول بيتكوفيتش قدمنا مستويات جيدة. نسعى للثبات والبقاء على الوتيرة نفسها في المباريات والنتائج. رغم اختلاف المنتخبات التي نواجهها”.

وتطرق محرز إلى انضمام زميله في المنتخب ريان آيت نوري إلى فريقه السابق مانشستر سيتي: “أنا سعيد جدا من أجل آيت نوري، بالانضمام إلى الفريق الأفضل في العالم. بصراحة، لم يكن لدي أي اتصال مع غوارديولا أو مع أي شخص آخر من الفريق بشأن الصفقة”.