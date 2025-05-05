محرز: “سنفوز بالدوري السعودي الموسم المقبل”

رفع الدولي الجزائري رياض محرز التحدي للفوز بالدوري السعودي الموسم المقبل، على حساب أندية قوية على غرار الاتحاد والهلال والنصر.

وقال رياض محرز مخاطبا جمهور ناديه الأهلي خلال الاحتفال بالتتويج بدوري أبطال أسيا للنخبة: “الموسم القادم سنفوز بالدوري”.

وأضاف محرز: “أخبرتكم الموسم الماضي أننا سنفوز بدوري أبطال آسيا، لقد وعدنا ووفّينا من أجلكم”.

وظهر قائد المنتخب الوطني سعيدا جدا خلال الاحتفال رفقة جمهور الأهلي والمسؤولين عن الكرة السعودية التي منحها أهم لقب في كرة القدم الآسيوية.

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