محرز: “قدمنا مباراة جيدة من حيث النتيجة والأداء .. والمشوار لا يزال طويلاً”

عبّر قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، عن سعادته الكبيرة بعد قيادته الخُضر للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا، عقب الفوز أمام منتخب بوركينافاسو.

وقال محرز في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “بالنظر إلى المباراة الأولى، أعتقد أننا قدمنا اليوم مباراة جيدة من حيث النتيجة والأداء، ووضعنا أنفسنا في ظروف مريحة لمواصلة المنافسة”.

وأضاف قائد الخُضر: “المهم بالنسبة لنا هو التأهل في الصدارة، ولهذا يجب علينا التركيز جيداً والتفكير في المواعيد القادمة، لأن المشوار لا يزال طويلاً”.

وعن حضور والدته في المدرجات لمساندته، اكتفى رياض محرز بالقول: “البركة”. في إشارة إلى الدعم المعنوي الكبير الذي تلقاه، وانعكس إيجاباً على أدائه فوق أرضية الميدان.